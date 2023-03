Polizeipräsidium Freiburg

POL-FR: Waldshut-Tiengen: Autofahrer kollidiert mit Baum - leicht verletzt

Freiburg (ots)

Ein 34 Jahre alter Autofahrer ist in der Nacht auf Freitag, 10.03.2022, auf der B 500 vor WT-Waldshut gegen einen Baum geprallt. Gegen 04:40 Uhr war der bergwärts fahrende Mann in Höhe Eschbach einem Wild ausgewichen. Er kam nach links von der Fahrbahn ab und prallte gegen den Baum. Dabei verletzte er sich leicht. Er kam mit dem Rettungsdienst in ein Krankenhaus. Das Auto musste abgeschleppt werden. An diesem dürfte ein Totalschaden in Höhe von mehreren tausend Euro entstanden sein.

