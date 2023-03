POL-OH: Update: Porsche kommt von der Fahrbahn ab - Fahrer flüchtig

Vogelsbergkreis (ots) - Geldbeutel gestohlen Schlitz. Während eines Einkaufs in einem Lebensmittelgeschäft in der Bahnhofstraße entwendete ein Unbekannter am Samstagvormittag (25.03.) die Geldbörse einer 63-jährigen Frau aus dem Vogelsbergkreis. Zur Tatzeit, zwischen 11 Uhr und 11.50 Uhr, hatte die Dame ihren Geldbeuten nach aktuell vorliegenden Erkenntnissen in ihrer Handtasche in einem Einkaufwagen aufbewahrt. Der ...

