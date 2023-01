Polizeipräsidium Freiburg

POL-FR: Breisach: Fischsterben in Weiher im Krebsmühlenwinkel - Zeugenaufruf

Freiburg (ots)

Am 20.01.2023 wurde den Verantwortlichen der Breisacher Sportfischer (BSF) gemeldet, dass es an ihrem Angelsee "Krebsmühlenwinkelweiher", auf Gemarkung Breisach am Rhein, zu einem massiven Fischsterben gekommen sei.

Am Samstagmorgen wurden 47 große Karpfen tot aus dem Gewässer entnommen. Es wird davon ausgegangen, dass etwa bis zu 100 der Tiere verendet sind. Zur Klärung der Todesursache wurden Gewässerproben entnommen und ein Labor mit der Untersuchung der verendeten Tiere beauftragt.

Es wurden Hinweise bekannt, die besagen, dass vergangene Woche am dortigen Gewässer unerlaubt Wohnmobile gestanden haben sollen. Es sei beobachtet worden, dass dort von den Wohnmobilnutzern irgendetwas in das Gewässer eingebracht worden sei.

Das Polizeipräsidium Freiburg, Fachdienst Gewerbe/Umwelt, hat die Ermittlungen aufgenommen und bittet die Bevölkerung um Mithilfe. Zeugen, welche Beobachtungen am Krebsmühlenwinkelweiher gemacht haben, die mit dem Fischsterben in Verbindung stehen könnten, werden gebeten, sich mit dem Polizeirevier Breisach, Tel. 07667/9117-0, in Verbindung zu setzen.

uw/GU

