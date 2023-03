POL-OH: Sachbeschädigung-Sachbeschädigung-Diebstahl aus Pkw-Firmeneinbruch-Einbruch in Büro-Einbruch-Kunstwerk beschädigt-Einbruch in Einfamilienhaus-Einbruch in Wohnhaus-Einbruch

Polizeipräsidium Osthessen

Fulda (ots)

Sachbeschädigung an Verkehrszeichen

Niederkalbach. Zwischen Dienstag (21.03.) und Mittwoch (22.03.) wurde in der Hessenstraße ein Verkehrszeichen (blauer Pfeil rechts) auf einer Verkehrsinsel beschädigt. Bislang unbekannte Täter hebelten nach derzeit vorliegenden Erkenntnissen mit einem unbekannten Gegenstand das Schild mitsamt dem Betonsockel aus dem Boden, sodass dieses verbogen wurde. Es entstand Sachschaden von circa 250 Euro. Sachdienliche Hinweise richten Sie bitte an den Polizeiposten Neuhof unter Telefon 06655/96880, jede andere Polizeidienststelle oder über die Onlinewache unter www.polizei.hessen.de

Sachbeschädigung

Fulda. In der Nacht zu Freitag (24.03.) schlugen Unbekannte eine Verglasung einer Tür des Stadtschlosses in Richtung des Schlossparks ein. Nach derzeit vorliegenden Erkenntnissen gelang es den Tätern jedoch nicht, in das Gebäude einzudringen. An der Tür entstand Sachschaden von rund 150 Euro. Hinweise bitte an das Polizeipräsidium Osthessen unter Telefon 0661/105-0, jede andere Polizeidienststelle oder über die Onlinewache unter www.polizei.hessen.de

Diebstahl aus Pkw

Kalbach. Unbekannte brachen in der Nacht zu Freitag (24.03.) in der Bergstraße in Niederkalbach eine Seitenscheibe eines schwarzen Renault Clio auf. Anschließend stahlen die Langfinger einen Geldbeutel aus dem Auto. Der genaue Wert des Diebesguts ist derzeit noch unbekannt. Es entstand jedoch Sachschaden von circa 500 Euro. Hinweise bitte an das Polizeipräsidium Osthessen unter Telefon 0661/105-0, jede andere Polizeidienststelle oder über die Onlinewache unter www.polizei.hessen.de

Firmeneinbruch

Petersberg. Eine Firma in der Straße "Am Ziegelberg" wurde in der Nacht zu Freitag (24.03.) Ziel unbekannter Täter. Durch Aufhebeln einer Tür gelangten die Einbrecher in die Geschäftsräume, welche sie anschließend durchsuchten. Ob etwas gestohlen wurde, ist momentan noch unklar. Es entstand jedoch Sachschaden von etwa 800 Euro. Hinweise bitte an das Polizeipräsidium Osthessen unter Telefon 0661/105-0, jede andere Polizeidienststelle oder über die Onlinewache unter www.polizei.hessen.de

Einbruch in Büro

Petersberg. In ein Büro in der Straße "Am Ziegelberg" brachen Unbekannte in der Nacht zu Freitag (24.03.) ein. Durch Aufhebeln einer Tür gelangten sie in die Räumlichkeiten. Nach derzeit vorliegenden Erkenntnissen wurde nichts entwendet. Die Täter hinterließen jedoch Sachschaden von circa 500 Euro. Hinweise bitte an das Polizeipräsidium Osthessen unter Telefon 0661/105-0, jede andere Polizeidienststelle oder über die Onlinewache unter www.polizei.hessen.de

Einbruch

Fulda. Ein Fenster eines Autowerkstatt in der Böcklerstraße hebelten Unbekannte in der Nacht zu Freitag (24.03.) auf. Anschließend bauten die Täter einen Katalysator aus einem dort abgestellten BMW aus und entwendeten diesen sowie weitere Werkzeuge in Höhe eines noch unbekannten Gesamtwerts. Auch der entstandenen Sachschaden kann derzeit noch nicht genau beziffert werden. Hinweise bitte an das Polizeipräsidium Osthessen unter Telefon 0661/105-0, jede andere Polizeidienststelle oder über die Onlinewache unter www.polizei.hessen.de

Kunstwerk beschädigt

Fulda. In der Nacht zu Freitag (24.03.) beschädigten Unbekannte ein erst wenige Tage zuvor aufgestelltes Kunstwerk eines "Alltagsmenschen" am Gemüsemarkt, indem sie der weiblichen Figur auf bislang noch unbekannte Art und Weise den Kopf abschlugen. Die Höhe des entstandenen Schadens ist derzeit noch unklar. Hinweise bitte an das Polizeipräsidium Osthessen unter Telefon 0661/105-0, jede andere Polizeidienststelle oder über die Onlinewache unter www.polizei.hessen.de

Einbruch in Einfamilienhaus

Petersberg. Ein Einfamilienhaus in der Friedenstraße wurde am Freitag (24.03.), zwischen 17 Uhr und 22 Uhr, Ziel unbekannter Täter. Nach aktuellem Kenntnisstand stiegen die Einbrecher durch gewaltsames Öffnen eines gekippten Fensters in das Gebäude ein. Anschließend durchsuchten sie mehrere Etagen des Wohnhauses und flüchteten anschließend unerkannt in unbekannte Richtung. Ob etwas gestohlen wurde, ist derzeit noch unklar. Es entstand Sachschaden von etwa 100 Euro. Hinweise bitte an das Polizeipräsidium Osthessen unter Telefon 0661/105-0, jede andere Polizeidienststelle oder über die Onlinewache unter www.polizei.hessen.de

Einbruch in Wohnhaus

Neuenberg. In ein Einfamilienhaus in der Münsterfeldallee brachen mindestens drei Unbekannte am späten Freitagabend (24.03.) ein. Die Einbrecher zerstörten eine Scheibe eines rückwärtig gelegenen Fensters und gelangten so in die Räumlichkeiten, welche sie anschließend durchsuchten. Bei der Tat verletzte sich einer der Täter nach derzeit vorliegenden Erkenntnissen an einer Hand und blutete stark. Als ein Zeuge auf den Einbruch aufmerksam wurde, flüchteten die drei Täter mit Schmuck im Wert von rund 10.000 Euro fußläufig in Richtung Haimbach. Außerdem entstand Sachschaden von circa 500 Euro. Hinweise bitte an das Polizeipräsidium Osthessen unter Telefon 0661/105-0, jede andere Polizeidienststelle oder über die Onlinewache unter www.polizei.hessen.de

Einbruch

Fulda. Unbekannte brachen am Sonntag (26.03.), zwischen 17.30 Uhr und 21 Uhr, in ein Einfamilienhaus in der Abt-Richard-Straße ein. Durch Einwerfen einer Scheibe gelangten die Täter in das Gebäude, dessen Räume sie anschließend durchsuchten. Nach derzeit vorliegenden Erkenntnissen stahlen die Einbrecher mindestens zwei Ringe im Gesamtwert von etwa 400 Euro, bevor sie unerkannt in unbekannte Richtung flüchteten. Außerdem hinterließen sie Sachschaden von etwa 800 Euro. Hinweise bitte an das Polizeipräsidium Osthessen unter Telefon 0661/105-0, jede andere Polizeidienststelle oder über die Onlinewache unter www.polizei.hessen.de

Sandra Hanke, Pressesprecherin

Original-Content von: Polizeipräsidium Osthessen, übermittelt durch news aktuell