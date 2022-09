POL-OG: Offenburg - Alkohol am Steuer

Offenburg (ots) - Am Dienstagnachmittag meldete eine Zeugin einen in der Wilhelmstraße in der Nähe des dortigen Bahnhofs verunfallten Fahrradfahrer. Der Junge war mit seinem Fahrrad gegen 16:40 Uhr in Richtung Ortenberg unterwegs, als sich seine auf dem Gepäckträger befestigte Jacke löste, in das Hinterrad des Fahrrads geriet und infolgedessen das Rad blockierte. Hierdurch stürzte der Velo-Lenker alleinbeteiligt in ...

