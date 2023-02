POL-BI: Täter mit Krücken gesucht

Bielefeld (ots) - HC/ Bielefeld- Hoberge-Uerentrup- Ein Unbekannter scheiterte am Mittwoch, 01.02.2023, aufgrund des vorhandenen Einbruchschutzes bei dem Versuch in ein Wohnhaus einzubrechen. Ein Einbrecher betrat zwischen 17:30 Uhr und 19:30 Uhr den Garten des Hauses an der Straße Gehsenweg und versuchte die Terrassentür aufzubrechen. Dies scheiterte an der guten Sicherung, so dass der Täter versuchte die Scheibe ...

