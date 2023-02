Polizei Bielefeld

POL-BI: Ausgebucht: Workshop zum Safer Internet Day 2023 "Zeigen Sie Cyberkriminellen ihre Grenzen!"

Bielefeld (ots)

Bielefeld- Mitte-

Der am 07. Februar 2023 in der Stadtbibliothek Bielefeld angebotene Workshop zu sicheren Einstellungen an Handy und Router ist bereits ausgebucht.

Die Verbraucherzentrale Bielefeld und die Polizei Bielefeld bieten aus diesem Grund in der Stadtbibliothek Bielefeld zwei Zusatztermine am 21.02.2023 und 07.03.2023, jeweils um 17:30 Uhr an (Seminarraum S02).

Eine Teilnahme ist ausschließlich nach vorheriger Anmeldung unter folgenden Kontaktdaten möglich: Kriminalkommissariat für Kriminalprävention und Opferschutz, kpo.bielefeld@polizei.nrw.de oder 0521 5452564

