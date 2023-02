Polizei Bielefeld

POL-BI: Einbruchschutz am Haus verhindert Tageswohnungseinbruch

Bielefeld (ots)

HC/ Bielefeld- Hoberge-Uerentrup-

Ein Unbekannter scheiterte am Mittwoch, 01.02.2023, aufgrund des vorhandenen Einbruchschutzes bei dem Versuch in ein Wohnhaus einzubrechen.

Ein Einbrecher betrat zwischen 17:30 Uhr und 19:30 Uhr den Garten des Hauses an der Straße Gehsenweg und versuchte die Terrassentür aufzubrechen. Dies scheiterte an der guten Sicherung, so dass der Täter versuchte die Scheibe einzuschlagen. Auch dieser Versuch scheiterte. Der Unbekannte ließ von weiteren Versuchen ab und trat die Flucht an.

Zeugen, die zur Tatzeit Beobachtungen gemacht haben, werden gebeten, sich an das Kriminalkommissariat 16 unter 0521-545-0 zu wenden.

Original-Content von: Polizei Bielefeld, übermittelt durch news aktuell