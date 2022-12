Polizei Bremen

POL-HB: Nr.: 0760 --Räuberduo erbeutet Geld--

Ort: Bremen-Vahr, OT Neue Vahr Nord, August-Bebel-Allee Zeit: 06.12.22, 20.30 Uhr

Zwei Räuber überfielen am Dienstagabend einen Discounter in der Vahr und erbeuteten Bargeld. Verletzt wurde niemand, die Polizei prüft Parallelen zu einem Überfall in der vergangenen Woche.

Die beiden maskierten Männer betraten gegen 20.30 Uhr den Markt in der August-Bebel-Allee. Sie gingen zur Kasse, bedrohten die 31 Jahre alte Angestellte mit einem Messer und ließen sich die Lade öffnen. Das Duo entwendete Bargeld und flüchtete in Richtung Karl-Kautsky-Straße. Die Räuber wurden als etwa 20 bis 25 Jahre alt, mit athletischer Figur beschrieben. Einer trug eine schwarze Winterjacke und einen blauen Pullover, sein Komplize ebenfalls eine dunkle Jacke mit einem orangen Pullover. Die Polizei prüft Zusammenhänge mit einem Überfall auf den Discounter am vergangenen Donnerstag, siehe hierzu auch die Pressemeldung 750. Zeugenhinweise nimmt der Kriminaldauerdienst unter 0421 362-3888 entgegen.

