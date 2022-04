POL-SO: Wohngebäudebrand in der Holtumer Bundesstraße 5 - Nachtragsmeldung

Werl (ots) - Zurzeit befinden sich Feuerwehr, Rettungskräfte und Polizei in einem Einsatz an der Holtumer Bundesstraße 5, in Werl-Holtum. Die Holtumer Bundesstraße ist auf Höhe der Einsatzstelle für den Verkehr komplett gesperrt. Es wird nachberichtet. Rückfragenvermerk für Medienvertreter: Kreispolizeibehörde Soest Pressestelle Polizei Soest Telefon: 02921 - 9100 5300 E-Mail: pressestelle.soest@polizei.nrw.de ...

