POL-OH: Kellerbrand in Neuhof

Fulda (ots) - Nach körperlicher Auseinandersetzung - Zeugen gesucht Fulda. Am Freitag (24.03.), gegen 15 Uhr, kam es auf dem Parkplatz eines Geschäfts in der Straße "Vor dem Peterstor" aus noch unklarer Ursache zu einer körperlichen Auseinandersetzung zwischen einem 26-jährigen Mann aus Hilders und einem 29-jährigen Fuldaer. In diesem Zusammenhang verletzte der ...

mehr