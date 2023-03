Polizeipräsidium Osthessen

POL-OH: Reifen von Autos gestohlen

Vogelsbergkreis (ots)

Alsfeld. Unbefugt verschafften sich Unbekannte in der Zeit zwischen Freitagnachmittag (24.03.) und Montagvormittag (27.03.) Zutritt zu einem Firmengelände in der Straße "An der Hessenhalle". Anschließend entwendeten die Täter zwei Komplettsätze Felgen samt Reifen von zwei Audi A6. Darüber hinaus demontierten die Langfinger eine Felge samt Bereifung von einem Audi E-tron, ließen diese allerdings aus noch unbekanntem Grund zurück. Das gestohlene Diebesgut hat einen Gesamtwert von circa 13.000 Euro. Hinweise bitte an die Polizeistation Alsfeld unter der Telefonnummer 06631/974-0, jede andere Polizeidienststelle oder über die Onlinewache unter www.polizei.hessen.de

Sandra Hanke, Pressesprecherin

Original-Content von: Polizeipräsidium Osthessen, übermittelt durch news aktuell