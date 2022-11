Polizei Dortmund

POL-DO: Verkehrsunfallflucht auf der A 1: Polizei stellt Unfallbeteiligten kurze Zeit später

Dortmund (ots)

Auf der A 1 bei Schwerte ist es am Dienstagmorgen (1. November) zu einer Verkehrsunfallflucht gekommen. Weit kam der flüchtige Autofahrer jedoch nicht. Und die Gründe für seine Flucht herauszufinden, kostete die Beamten auch nicht wirklich viel Zeit.

Der Verkehrsunfall ereignete sich gegen 6 Uhr auf der Autobahn in Richtung Köln, in Höhe der Rast- und Tankanlage Lichtendorf-Nord. Zu diesem Zeitpunkt befuhr ein 32-jähriger Mann aus Balgstädt den rechten Fahrstreifen. Auf dem mittleren Fahrstreifen näherte sich von hinten das Auto eines 34-Jährigen aus Polen. Dieser verlor offenbar die Kontrolle über seinen Wagen, der daraufhin nach rechts von der Fahrspur abkam, mit dem des 32-Jährigen kollidierte und diesen ins Schleudern brachte.

Beide Fahrer stiegen daraufhin aus. Nach einer kurzen Frage nach dem Wohlergehen des 32-Jährigen, der unverletzt blieb, schnappte sich der andere Fahrer allerdings sein Gepäck aus dem Auto und lief in Richtung der Raststätte davon. Weit kam er nicht. Denn eintreffende Polizeibeamte fanden ihn kurze Zeit später in der Nähe, an der Straße Binnerheide in Schwerte. Ihren Verdacht, dass er unter dem Einfluss von Betäubungsmitteln stehen könnte, bestätigte ein positiver Drogenvortest. Zudem fanden sie in seinen mitgeführten Rucksäcken mehrere Kosmetikartikel - mutmaßliches Diebesgut, das sie sicherstellten.

Nach der Entnahme einer Blutprobe wurde der 34-Jährige zur Verhinderung weiterer Straftaten ins Polizeigewahrsam gebracht.

Den bei dem Unfall entstandenen Sachschaden schätzt die Polizei auf ca. 11.000 Euro.

