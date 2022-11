Polizei Dortmund

POL-DO: Größerer Polizeieinsatz in der Straße Im Defdahl nach Bedrohung mit Waffen

Dortmund (ots)

Lfd. Nr.: 1197

Die Bedrohung mit einer Schusswaffe und einem Messer führte am späten Abend des 31.10.2022 zu einem größeren Polizeieinsatz in der Straße Im Defdahl in Dortmund und zur Durchsuchung eines leer stehenden Hauses.

Sie sei von zwei Tätern mit einer Schusswaffe und einem Messer bedroht worden, so die Angaben einer Zeugin am gestrigen Abend. Gegen 22.40 Uhr machte sie die Polizei auf diese Bedrohung aufmerksam und gab an, die beiden Täter wären in ein leer stehendes Haus in der Straße Im Defdahl geflohen.

Mit Blick auf die mögliche Bewaffnung der Flüchtigen umstellte die Polizei das betroffene Haus mit starken Kräften und durchsuchte die Räumlichkeiten später auch mit Unterstützung eines Diensthundes, jedoch ohne Erfolg.

Die Ermittlungen zu den Hintergründen dauern an.

Wir bitten, weitere Nachfragen erst ab morgen, 02.11.2022, an die Pressestelle des PP Dortmund zu richten.

Original-Content von: Polizei Dortmund, übermittelt durch news aktuell