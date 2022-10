Polizei Dortmund

POL-DO: 18-jährige Frau überfallen - Polizei nimmt zwei Tatverdächtige fest

Dortmund (ots)

Lfd. Nr.: 1194

Nach einem Überfall auf eine junge Frau am Freitagabend (28. Oktober) in Dortmund-Husen hat die Polizei zwei Tatverdächtige festgenommen.

Den ersten Zeugenangaben zufolge war die 18-jährige Dortmunderin gegen 22.15 Uhr zu Fuß auf der Husener Straße in Richtung Süden unterwegs. Im Bereich einer dortigen Bahnschranke wurde sie von einem unbekannten Mann angesprochen. In der Folge hielt ihr dieser den Mund zu und versuchte sie in Richtung eines Waldstückes zu zerren. Als sich die 18-Jährige wehrte, kam noch ein weiterer Mann dazu.

Die mutige Dortmunderin wehrte sich weiterhin so stark, dass sie sich schließlich befreien und flüchten konnte. Ihre mitgeführte Tasche blieb bei den Tätern zurück.

Nur kurze Zeit später konnten die alarmierten Polizeibeamten dank Zeugenhinweisen an der Kurler Straße zwei Tatverdächtige (19 und 46, ohne festen Wohnsitz in Deutschland) festnehmen.

Sie wurden am Samstag einem Haftrichter vorgeführt und befinden sich mittlerweile in Untersuchungshaft.

