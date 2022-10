Polizei Dortmund

POL-DO: Schwerpunkteinsätze in der Innenstadt und der Nordstadt: Polizei zeigt am Wochenende verstärkt Präsenz

Dortmund (ots)

Lfd. Nr.: 1189

Mehr als 300 kontrollierte Personen, insgesamt rund 150 Platzverweise und 21 Strafanzeigen. Nach mehreren Raubstraftaten und Gewaltdelikten in der Nordstadt und der Innenstadt von Dortmund hat die Polizei am Wochenende (28. bis 30. Oktober) mit direktionsübergreifenden Schwerpunkteinsätzen erneut verstärkt kontrolliert und Präsenz gezeigt. Im Fokus von verdeckten und offenen Kontroll- und Präsenzmaßnahmen sowie Verkehrskontrollen lagen dabei unter anderem Örtlichkeiten wie Dietrich-Keuning-Park, Nordmarkt, Stahlwerkstraße, Oestermärsch, Blücherpark, Kampstraße und der Platz von Amiens.

So kontrollierten die Einsatzkräfte am Freitagabend bis in die Nacht hinein mehr als 200 Personen und erteilten fast 100 Platzverweise. Zu den kontrollierten Personen gehörte zum Beispiel ein 22-jähriger Dortmunder, der noch versuchte, eine verdächtige Plastiktüte in einem Gebüsch im Dietrich-Keuning-Park zu verstecken. Darin fanden die Beamten vier Tütchen mit Cannabis, die sie sicherstellten. Eine Strafanzeige wegen des Verstoßes gegen das Betäubungsmittelgesetz wurde gefertigt. Ebenso wie gegen einen 22-jährigen Dortmunder. Dieser dachte offenbar, klüger als die Polizei zu sein und warf bei Erblicken eines Streifenwagens einen Gegenstand weg. Wie sich herausstellte einen Plastikbeutel mit fünf Tütchen Cannabis. Auch diese stellten die Polizisten sicher. Einiges mehr einzusammeln hatten sie schließlich an der Mallinckrodtstraße. Dort beobachteten sie einen 24-jährigen Dortmunder dabei, wie er in einen Busch griff. Dies kam ihnen zu Recht verdächtig vor: Sie holten eine Papiertüte daraus hervor, in der sich insgesamt mehr als 30 Tütchen mit Marihuana und Ecstasy-Tabletten befanden. Die Konsequenzen: Strafanzeige und Platzverweis. Während der Kontrolle eines Pkws an der Zimmerstraße fanden die Beamten zudem noch bei einem 48-jährigen Mann ein Mobiltelefon, das nach ersten Ermittlungen aus einem Diebstahl aus einem Auto stammt.

Auch am Samstag nahmen die Einsatzkräfte Nordstadt sowie Innenstadt in den Fokus. Mehr als 100 Personen mussten sich einer Kontrolle unterziehen. So wie ein 16-jähriger Dortmunder, der mit einer verdächtigen Personengruppe im Bereich der Linienstraße unterwegs war. Bei ihm fanden die Beamten ein verbotenes Messer, das sie sicherstellten. Begleitet durch eine Ordnungswidrigkeitenanzeige. Im Dietrich-Keuning-Park hatte hingegen ein eingesetzter Diensthund buchstäblich den richtigen Riecher. Er entdeckte einen so genannten "Drogenbunker", in dem sich fast 20 Verkaufseinheiten Marihuana sowie ein Tütchen mit mehreren Ecstasy-Pillen befanden. Alles stellten die Beamten sicher und schrieben eine Strafanzeige wegen des Verstoßes gegen das Betäubungsmittelgesetz. Eine sechsköpfige Personengruppe, die sich in der Nähe aufhielt, erhielt einen Platzverweis.

In der Innenstadt konnten die Einsatzkräfte vor allem auf dem Platz von Amiens immer wieder Ansammlungen von teils polizeibekannten Personen feststellen. Als Beamte gegen 21 Uhr dabei waren, eine sechsköpfige Gruppe zu kontrollieren, wurden sie aus der Dunkelheit heraus von einer unbekannten Person mit einer Glasflasche beworfen. Diese zerschellte glücklicherweise knapp neben den Beamten, so dass niemand verletzt wurde. Der oder die Täter flüchteten unerkannt. Die Ermittlungen wegen des Verdachts der versuchten gefährlichen Körperverletzung dauern an. Bei einem 15-jährigen Dortmunder, der sich in der Gruppe aufhielt, fanden die Polizisten griffbereit ein (nicht verbotenes) Messer, das mit Einverständnis des Besitzers entsorgt wurde.

Original-Content von: Polizei Dortmund, übermittelt durch news aktuell