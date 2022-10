POL-DO: Verdächtiges Auto in Lüner Industriegebiet: Polizei kontrolliert drei Männer und eine Frau aus Duisburg

Dortmund (ots) - Lfd. Nr.: 1194 Nach einem Überfall auf eine junge Frau am Freitagabend (28. Oktober) in Dortmund-Husen hat die Polizei zwei Tatverdächtige festgenommen. Den ersten Zeugenangaben zufolge war die 18-jährige Dortmunderin gegen 22.15 Uhr zu Fuß auf der Husener Straße in Richtung Süden unterwegs. Im Bereich einer dortigen Bahnschranke wurde sie von ...

mehr