Kreispolizeibehörde Borken

POL-BOR: Isselburg - 1. Nachtrag zu Geldautomatensprengung

Täter auf der Flucht

Isselburg (ots)

Tatort: Isselburg, Werther Straße;

Tatzeit: 01.03.2023, 01.54 Uhr;

Wie berichtet, sprengten Unbekannte in Isselburg einen Geldautomaten an der Werther Straße. Zwei Zeugen mussten dem herannahenden Fluchtwagen ausweichen. Als der Fahrer auf die Passanten aufmerksam wurde, hatte er mutmaßlich bewusst sein Fahrzeug auf diese zugesteuert. Beide Zeugen konnten ausweichen. Sie blieben unverletzt. Es misslang den Hinweisgebern, einem der Täter eine Tasche zu entreißen beziehungsweise ihn festzuhalten. Die komplett vermummten, dunkel gekleideten Männer sprachen Niederländisch mit Dialekt. Mit hoher Geschwindigkeit flüchteten das Trio in Richtung Minervastraße. Ob sie Beute machten, ist noch unklar. Der Sachschaden an dem Gebäude kann noch nicht beziffert werden, so auch der statische Zustand.

Die Polizei weist an dieser Stelle nochmals darauf hin, dass sich Zeugen nicht in Gefahr begeben sollten. Der Kontakt zu den Tätern sollte nicht gesucht werden. Durch das Verhalten zeigen die Unbekannten deutlich, dass ihnen die Gesundheit oder gar das Leben anderer egal ist. Sie sprengen Automaten und sorgen für Zerstörung an Orten, bei denen deutlich erkennbar ist, dass in unmittelbarer Nähe Menschen leben. Auch das Flucht-, wie auch das nun gezeigte Verhalten, auf Zeugen zuzufahren, unterstreicht die Skrupellosigkeit dieser Täter.

Die Polizei bittet mögliche Zeugen, Kontakt mit den Ermittlern der Kriminalinspektion 1 unter Tel. (02861) 9000 aufzunehmen. Videos der Tat oder von der Flucht können auf dem Hinweisportal der Polizei Nordrhein-Westfalen hochgeladen werden: https://nrw.hinweisportal.de/ (db)

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Borken, übermittelt durch news aktuell