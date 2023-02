Kreispolizeibehörde Borken

POL-BOR: Borken - Nachtragsmeldung zu "Container auf Betriebsgelände aufgebrochen"

Borken (ots)

Im Zuge der Ermittlungen haben sich erste Erkenntnisse ergeben. Die Kripo in Borken geht davon aus, dass die Täter in Borken für den Abtransport der Beute vom Tatort einen Transporter benutzt haben. Mit diesem dürften sie vermutlich ein unweit abgestelltes größeres Fahrzeug angesteuert und die Radsätze in dieses umgeladen haben.

Wie berichtet, waren die Diebe am Wochenende in einen Container auf einem Gelände an der Straße Landwehr eingebrochen. Zu weiteren Taten war es in Ahaus, Stadtlohn und Bahnhof Reken gekommen - allerdings ohne Beute (Links zu den Originalmeldungen: https://www.presseportal.de/blaulicht/pm/24843/5452117, https://www.presseportal.de/blaulicht/pm/24843/5451051).

Hinweise erbittet das Kriminalkommissariat in Borken: Tel. (02861) 9000. (to)

