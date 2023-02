Kreispolizeibehörde Borken

POL-BOR: Bahnhof Reken - Einbruch in Firmencontainer

Bahnhof Reken (ots)

Tatort: Bahnhof Reken, Aeckern; Tatzeit: zwischen 25.0.2023, 12.30 Uhr, und 26.02.2023, 02.25 Uhr;

Auf dem Gelände einer Firma in Bahnhof Reken haben sich Unbekannte in der Nacht zum Sonntag an zwei Containern zu schaffen gemacht. Die Täter brachen sie auf, entwendeten nach ersten Erkenntnissen jedoch nichts. Das Geschehen hat sich an der Straße Aeckern abgespielt. Hinweise erbittet das Kriminalkommissariat in Borken: Tel. (02861) 9000. (to)

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Borken, übermittelt durch news aktuell