Kreispolizeibehörde Borken

POL-BOR: Gronau-Epe - Unfallverursacher kümmern sich nicht

Gronau-Epe (ots)

Unfallort: Gronau-Epe, Parkweg und Gronauer Straße; Unfallzeit: zwischen 25.02.2023, 18.00 Uhr, und 26.02.2023, 11.10 Uhr, bzw. zwischen 24.02.2023, 13.30 Uhr, und 26.02.2023, 18.30 Uhr;

Einen grauen VW angefahren hat ein Unbekannter bei einem Verkehrsunfall in Gronau-Epe. Der Passat stand zwischen Samstag, 18.00 Uhr, und Sonntag, 11.10 Uhr, auf dem Parkweg, als er an der Fahrertür beschädigt wurde. Zwischen Freitag, 13.30 Uhr, und Sonntag, 18.30 Uhr, kam es zu einem Verkehrsunfall in einem Hinterhof an der Gronauer Straße. Ein rückwärts eingeparkter weißer Kia wurde dabei beschädigt. Ohne ihren Pflichten nachgekommen zu sein, entfernten sich die Verursacher. Die Polizei sucht Zeugen. Hinweise bitte an das Verkehrskommissariat Ahaus: Tel. (02561) 9260. (db)

