Bocholt (ots) - Tatort: Bocholt, In der Hardt; Tatzeit: zwischen 24.02.23, 21.30 Uhr, und 25.02.23, 09.00 Uhr; Der Lagerraum eines Sportvereins an der Straße In der Hardt war in der Nacht zum Samstag Ziel von Einbrechern. Diese hatten eine Fensterscheibe eingeschlagen und sich so Zutritt verschafft. Entwendet wurde nichts. Die Polizei sucht Zeugen. Hinweise bitte an die Kripo in Bocholt (02871) 2990. (fr) Kontakt für ...

