Kreispolizeibehörde Borken

POL-BOR: Bocholt - Einbruch in Schule

Tatverdächtiger festgenommen

Bocholt (ots)

Tatort: Bocholt, Büningweg,

Tatzeit: 25.02.23, 03.55 Uhr;

In der Nacht zum Samstag hörte ein Zeugen ein Scheibenklirren aus Richtung des Schulgebäudes am Büningweg und sah zwei dunkel gekleidete Personen in Richtung "In der Hardt" davonfahren. Alarmierte Polizeibeamte entdeckten kurz darauf einen Fahrradfahrer, der sofort die Flucht ergriff. Die Beamten nahmen die Verfolgung auf und konnten den 15-jährigen Bocholter, der sich in einem Gebüsch versteckt hatte, festnehmen. Das von ihm benutzte Fahrrad stellten die Beamten sicher, da es in der Fahndungsdatei als gestohlen einlag. Am Gebäude der Hohe-Giethorst-Schule stellten die Beamten eine eingeschlagene Scheibe fest. Ob etwas gestohlen wurde, kann noch nicht angegeben werden. Der Jugendliche wurde in der Obhut seiner Mutter übergeben. Die Ermittlungen zu dem Mittäter dauern an. (fr)

