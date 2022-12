Polizeiinspektion Wilhelmshaven/Friesland

POL-WHV: Schwerer Raub in Wilhelmshaven

Wilhelmshaven (ots)

Am 17.12.2022 kam es in der Marienstraße in Wilhelmshaven zum einem Raubdelikt. Das Opfer, ein 24-jähriger Mann, war gegen 3:00 Uhr telefonierend auf dem Gehweg der Marienstraße unterwegs, als er von drei bis vier Personen erst angesprochen und ihm anschließend sein Mobiltelefon geraubt wurde. Bei der Tat wurde das Opfer mit einem Bolzenschneider ins Gesicht geschlagen und von einem weiteren Täter mit einem Messer bedroht. Das Opfer erlitt nicht unerhebliche Verletzungen und rief lautstark um Hilfe. Später ließ die Tätergruppe vom Opfer ab und entfernte sich fußläufig. Die Polizei bittet Bürgerinnen und Bürger, die Angaben zum Sachverhalt machen können, sich unter 04421/942-0 zu melden.

