POL-WHV: Polizei sucht Zeugen nach Verkehrsunfallflucht

Wilhelmshaven (ots) - In den frühen Abendstunden am Fr., 16.12., klingelte eine unbekannte männliche Person an der Haustür einer lebensälteren Bewohnerin in der Bentinckstraße in Varel. Nachdem diese die Haustür öffnete, verschaffte sich der Täter unter Vorhalt eines Messers gewaltsam Zugang in das Haus. Der Täter entwendete dort u.a. Schmuck in derzeit ...

