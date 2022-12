POL-WHV: Eigentümer gesucht

Varel (ots) - Am 15.12.2022 wurde zwischen 17:30 Uhr und 21:45 Uhr ein Renault Master entwendet. Der Transporter stand abgemeldet und verkaufsbereit im Buschgastweg auf einem Firmengelände in Varel, als er durch bislang unbekannte Täter gestohlen wurde. Zeugen, die sachdienliche Hinweise zu diesem Sachverhalt geben können, werden gebeten, sich unter 04451-9230 mit der Polizei in Varel in Verbindung zu setzen. ...

