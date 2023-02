Kreispolizeibehörde Borken

POL-BOR: Bocholt - Bestohlener erkennt sein Fahrrad wieder

Bocholt (ots)

Gut vier Wochen nach einem Diebstahl an der Schanze in Bocholt tauchte mutmaßlich ein Teil des damaligen Diebesguts im Kleinanzeigenportal einer Onlineplattform wieder auf: ein Fahrrad. Die Ähnlichkeit mit der Beute war verblüffend. Der Bestohlene nahm Kontakt zum Verkäufer auf. Ort und Zeit des Geschäfts wurden geklärt. Die Polizei in Bocholt informierte der interessierte Käufer auch. So kam es am Sonntagmorgen zum Showdown in Bocholt. Uniformierte sowie zivile Einsatzkräfte begleiteten den Bestohlenen. Und tatsächlich, sein Fahrrad stand vor ihm, zusammen mit einem 32 Jahre alten Bocholter, mutmaßlich der Hehler. Wer für den Diebstahl verantwortlich ist, bleibt unklar: der "Verkäufer" schweigt. Das Fahrrad übergaben die Beamten dem rechtmäßigen Besitzer. Die Ermittlungen des Kriminalkommissariats Bocholt dauern an. (db)

