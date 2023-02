POL-BOR: Heek-Nienborg - Ortsschild entwendet

Raesfeld (ots) - Tatort: Raesfeld, Am Rathaus; Tatzeit: 27.02.2023, 10.10 Uhr; Ein Passant ist am Montag in Raesfeld einem Trickdiebstahl zum Opfer gefallen. Der Mann hatte sich gegen 10.10 Uhr vor einem Verbrauchermarkt an der Straße Am Rathaus aufgehalten. Ein Unbekannter sprach ihn dort an und bat zunächst erfolglos um Kleingeld. Als der Mann sich in sein Auto gesetzt hatte, näherte sich der Tatverdächtige erneut - ...

