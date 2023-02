Kreispolizeibehörde Borken

POL-BOR: Borken/Stadtlohn/Ahaus - Container auf Betriebsgelände aufgebrochen

Borken/Stadtlohn/Ahaus (ots)

Tatzeit: zwischen 24.02.19.00 Uhr, und 27.10.2023, 10.45 Uhr; Tatort: Borken, Landwehr; Stadtlohn, Daimlerstraße und Mühlenstraße; Ahaus, Wüllener Straße;

Auf komplette Autoräder abgesehen hatten es Unbekannte am vergangenen Wochenende in Borken. Die Täter brachen in einen Lagercontainer ein, der auf einem Firmengelände an der Straße Landwehr steht. Daraus entwendeten die Diebe alle Reifensätze, die darin gelegen hatten. Zu ähnlich gelagerten Vorfällen kam es darüber hinaus ebenfalls am vergangenen Wochenende bei zwei Firmen in Stadtlohn an der Daimlerstraße und an der Mühlenstraße sowie in Ahaus an der Wüllener Straße. Auch dort haben Unbekannte entsprechende Container gewaltsam geöffnet. Nach ersten Erkenntnissen haben die Täter in diesen drei Fällen jedoch nichts mitgehen lassen. Die Polizei bittet um Hinweise an das Kriminalkommissariat in Borken unter Tel. (02861) 9000 beziehungsweise in Ahaus unter Tel. (02561) 9260. (to)

