Polizei Dortmund

POL-DO: Falschfahrer verursacht Unfall auf der A 44 - Fahrer stirbt am Unfallort

Dortmund (ots)

Lfd. Nr.: 0797

Am späten Dienstagabend (19. Juli) haben mehrere Autofahrer einen Geisterfahrer auf der A 44 in Höhe des Autobahnkreuzes Dortmund / Unna gemeldet. Auf Höhe des Parkplatzes Grüntal kam es dann zu einem frontalen Zusammenstoß. Ein 75-Jähriger verstarb noch an der Unfallstelle.

Nach ersten Erkenntnissen befuhr ein 75-Jähriger aus Bergkamen gegen 20.36 Uhr die A 44. Aus bislang ungeklärter Ursache fuhr er entgegengesetzt der Richtungsfahrbahn Dortmund in Richtung Unna / Hemmerde. Im Bereich des Parkplatzes Grüntal kam es dann zur Kollision mit einem Pkw einer 32-jährigen Dortmunderin. Die Dortmunderin befuhr zuvor den linken Fahrstreifen und versuchte noch auf den rechten Fahrstreifen auszuweichen. Dabei touchierte sie das Fahrzeug einer 57-jährigen Schwerterin.

Der Bergkamener verstarb noch an der Unfallstelle. Die 32-jährige wurde schwer, aber nicht lebensbedrohlich verletzt und mit einem Rettungshubschrauber in ein umliegendes Krankenhaus gebracht. Die Schwerterin blieb unverletzt.

Für die Dauer der Unfallaufnahme wurde die Richtungsfahrbahn Dortmund komplett gesperrt. Gegen 2.36 Uhr wurde die Fahrbahn wieder freigegeben.

