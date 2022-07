Polizei Paderborn

POL-PB: Mutmaßlicher Drogendealer festgenommen

Paderborn (ots)

(mb) Der Fluchtversuch eines mit Haftbefehl gesuchten mutmaßlichen Drogendealers scheiterte am Dienstagabend am Schützenplatz an einem Zivilfahnder.

Eine Zivilstreife der Paderborner Polizei entdeckte den jungen Mann gegen 17.55 Uhr am Löffelmannweg. Der Polizistin und dem Polizisten war bekannt, dass gegen den 22-Jährigen ein Haftbefehl wegen mehrerer Drogendelikte vorlag. Als der Gesuchte in einen Weg auf den Schützenplatz abbog nahm der Polizist die Verfolgung zu Fuß auf. Offenbar erkannte auch der 22-Jährige den Beamten und ergriff die Flucht. Nach einem kurzen Sprint konnte der Zivilfahnder den Flüchtenden einholen und festnehmen. Der 22-Jährige hatte eine Tüte mit rund 200 Gramm Marihuana, eine kleine Waage und Verpackungsmaterial für den Drogenhandel dabei. Die Beamten stellten die Drogen sowie die Verkaufsutensilien sicher und brachten den Festgenommenen ins Polizeigewahrsam. Anschließend kam er in eine Justizvollzugsanstalt. Wegen des erneuten Verdachts eines Drogendelikts kommt jetzt ein weiteres Strafverfahren auf den Paderborner zu.

