Kreispolizeibehörde Wesel

POL-WES: Rheinberg - Schild verschwunden

Polizei sucht Zeugen

Rheinberg (ots)

Im Zusammenhang mit dem tödlichen Verkehrsunfall vom 11.12.21 sucht die Polizei Zeugen zu einem bestimmten Detail.

Ausgangsmeldung: https://www.presseportal.de/blaulicht/pm/65858/5096901

Bei der Unfallaufnahme an dem Tag stellte die Polizei fest, dass auf der Querungshilfe an der Xanter Straße kein Verkehrsschild (Vorgeschrieben Vorbeifahrt - rechts vorbei) mehr am vorgeschriebenen Ort stand. Es lag einige Meter weiter im Grünstreifen.

Weiter Ermittlungen ergaben, dass sich an der Unfallstelle bereits am 09.12.2021 um 18:50 Uhr ein Verkehrsunfall mit Sachschaden ereignet hatte. Dabei ist das Verkehrsschild beschädigt worden.

Die Stadt Rheinberg hat durch den Bereitschaftsdienst ein neues Verkehrszeichen provisorisch mit einem Standfuss aufstellen lassen.

Eine Polizeistreife stellte fest, dass am 10.12. gegen 23.00 Uhr das provisorische Schild an Ort und Stelle stand. Dieses Schild müssen Unbekannte danach in den Graben geworfen haben.

Gut einen Tag später ereignete sich der tödliche Unfall.

Die Polizei sucht nun Zeugen, die Hinweise geben können, wer das provisorische Schild an der Unfallstelle entfernt hat. Es geht um den Tatzeitraum Freitag (10.12, 23.00 Uhr) bis Samstag (11.12., 21.35 Uhr)

Hinweise bitte an die Polizei in Rheinberg, Tel.: 02843 / 9276-0.

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Wesel, übermittelt durch news aktuell