Kreispolizeibehörde Borken

POL-BOR: Isselburg - Geldautomat gesprengt

Täter auf der Flucht

Isselburg (ots)

Tatort: Isselburg, Werther Straße;

Tatzeit: 01.03.2023, 01.54 Uhr;

Durch laute Explosionen aus dem Schlaf gerissen wurden viele Isselburger am frühen Mittwochmorgen. Nach derzeitigen Erkenntnissen sind drei Täter mit einem dunklen Audi mit niederländischen Kennzeichen von der Werther Straße geflüchtet. Sie hatten gegen 02.00 Uhr einen Geldausgabeautomaten gesprengt. Angaben zu einer möglichen Beute lagen zunächst nicht vor. Die Werther Straße ist derzeit gesperrt. Menschen kamen nicht zu Schaden. Am Gebäude entstand hoher Sachschaden. Die Polizei sucht Zeugen. Hinweise bitte an die Kriminalinspektion 1 in Borken unter Tel. (02861) 9000. (db)

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Borken, übermittelt durch news aktuell