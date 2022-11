Ulm (ots) - In der Zeit zwischen 15.30 Uhr und 19 Uhr hebelten Unbekannte Fenster an zwei Häusern in Untersulmetingen auf. Bei einem Haus in der Straße "Beim Sportplatz" stiegen sie durch ein Fenster im Keller ein, fanden jedoch wohl nichts Brauchbares. In der Straße "Beckenkreuz" machten sie allerdings Beute. ...

mehr