Polizeipräsidium Osthessen

POL-OH: Einbruch in gewerblich genutzte Räume

Hersfeld-Rotenburg (ots)

Bebra. In der Nacht zu Dienstag (28.03.) wurde ein Gebäude in der Hersfelder Straße zum Ziel unbekannter Täter. Gewaltsam verschafften sich die Einbrecher über ein Kellerfenster Zutritt zu den darin befindlichen, gewerblichen Räumlichkeiten. Anschließend durchsuchten die Täter mehrere Schränke. Ob etwas gestohlen wurde, ist derzeit noch unklar. Es entstand Sachschaden von circa 1.000 Euro. Hinweise bitte an die Polizeistation Rotenburg a. d. Fulda unter Telefon 06623/937-0, jede andere Polizeidienststelle oder über die Onlinewache unter www.polizei.hessen.de

Sandra Hanke, Pressesprecherin

