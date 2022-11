POL-SE: Halstenbek - Einbruch in Imbiss - Tatverdächtige festgenommen - Korrektur

Bad Segeberg (ots) - In der Nacht von Dienstag auf Mittwoch (23.11.2022) ist es in Rickling zu Einbrüchen in einen Imbiss und einen Supermarkt in der Dorfstraße gekommen. Unbekannte drangen in den Imbiss zwischen den Straßen "Rethwisch" und "Vor Jähren" ein und entwendeten Bargeld in dreistelliger Höhe. Kurz nach 03:00 Uhr in derselben Nacht verschafften sich ein Mann und eine Frau Zutritt zum ebenfalls in der ...

