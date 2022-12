POL-DN: Diebe räumen Transporter leer

Düren/Merzenich (ots) - In Düren und Merzenich wurden am Wochenende zwei Kleinkrafträder entwendet. In beiden Fällen tauchten die Mopeds wieder auf - allerdings mit Beschädigungen. Zunächst meldete ein 33-jähriger Zeuge am Samstag (10.12.2022) zwei verdächtige Personen. Diese waren kurz nach 01:00 Uhr in der Nacht in der Laute-Dei-Straße unterwegs. Sie stellten hier ein Moped ab und entfernten sich von der Örtlichkeit. Das Zweirad war erheblich beschädigt. Unter ...

mehr