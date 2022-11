Polizeipräsidium Recklinghausen

POL-RE: Kreis Recklinghausen: Unfallfluchten mit Sachschaden

Recklinghausen (ots)

Gladbeck

In der Zeit vom 18.11.2022 14:00 Uhr bis 21.11.2022 08:00 Uhr wurde auf der Händelstraße ein geparkter weißer Citroen Berlingo von einem unbekannten Fahrzeug angefahren und beschädigt. An dem Pkw entstand an der hinteren rechten Seite ein Streifschaden in einer Höhe von ca. 1.500 Euro. Hinweise auf den Unfallverursacher liegen nicht vor.

Marl

Zwischen Samstagnachmittag und Sonntagnachmittag kam es auf der Loestraße in Marl zu einer Verkehrsunfallflucht mit Sachschaden. Ein unbekannter Fahrzeugführer beschädigte den geparkten, grauen Hyundai i10 einer 26-Jährigen aus Marl. Der Pkw weist eine Delle am hinteren linken Kotflügel und an der hinteren linken Fahrzeugtür auf. Hinweise auf den Verursacher liegen nicht vor. Der Schaden wird auf 1000 Euro geschätzt.

Recklinghausen

Auf einem Hinterhofparkplatz am Oerweg wurde am Sonntag zwischen 19.30 Uhr und 22.30 Uhr ein grauer Toyota Yaris erheblich im Frontbereich beschädigt. Der Unfallverursacher ist vom Tatort geflüchtet ohne seinen Pflichten nachzukommen und hinterließ einen Schaden von ca. 4000 Euro.

Wer Hinweise zu den Unfällen geben kann, meldet sich bitte unter 0800 2361 111 bei der Polizei in Recklinghausen.

