POL-OH: Verkehrsunfall A7 Kirchheimer Dreieck in FR Nord, km 360,5

Osthessen (ots) - Geldbörsendiebstähle - Ihre Polizei warnt Osthessen. Immer wieder kommt es in allen drei osthessischen Landkreisen zu Geldbörsendiebstählen - auch in Supermärkten. Mitunter buchen die Täterinnen und Täter im Anschluss zeitnah und unberechtigt - mittels der bei den Diebstählen erlangten Kredit- und Debitkarten - an Bankautomaten Geld von den Konten der Betroffenen ab. Ihre Polizei gibt in diesem Zusammenhang folgende Hinweise: - Nehmen Sie zum ...

mehr