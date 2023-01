POL-RE: Herten: Mutmaßlicher Einbrecher trug "Ruhrpott"-Kappe

Recklinghausen (ots) - Dorsten Eine 43-jährige Dorstenerin parkte ihren Seat Mii am Montag um 19.00 Uhr auf dem Parkplatz vor dem Altenheim am Westwall. Als Sie gegen 19.30 Uhr zu ihrem Pkw zurückkehrte, bemerkte sie eine Delle am vorderen Kotflügel und das zerstörte Scheinwerferglas vorne links. Der Schaden beläuft sich auf ca. 2500 Euro. Hinweise auf einen möglichen Verursacher liegen derzeit nicht vor. Haltern am ...

mehr