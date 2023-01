Polizeipräsidium Recklinghausen

POL-RE: Dorsten/Haltern am See: Unfallfluchten mit Sachschaden

Recklinghausen (ots)

Dorsten

Eine 43-jährige Dorstenerin parkte ihren Seat Mii am Montag um 19.00 Uhr auf dem Parkplatz vor dem Altenheim am Westwall. Als Sie gegen 19.30 Uhr zu ihrem Pkw zurückkehrte, bemerkte sie eine Delle am vorderen Kotflügel und das zerstörte Scheinwerferglas vorne links. Der Schaden beläuft sich auf ca. 2500 Euro. Hinweise auf einen möglichen Verursacher liegen derzeit nicht vor.

Haltern am See

Zwischen Dienstagabend 20.00 Uhr und heute Morgen 9.00 Uhr kam es auf der Saarlauternstraße zu einem Verkehrsunfall mit Fahrerflucht. Beschädigt wurde der blaue Mercedes 230E eines 59-Jährigen aus Haltern am See, der zur Unfallzeit am Fahrbahnrand geparkt war. Der Pkw weist Kratzer und Dellen über die komplette Fahrerseite auf. Die Schadenshöhe beträgt ca. 7500 Euro. Der Unfall ereignete sich vermutlich gegen 6.00 Uhr, da eine Nachbarin zu dieser Zeit einen lauten Knall vernehmen konnte. Hinweise auf den Unfallfahrer oder dessen Pkw liegen nicht vor.

Wer Hinweise zu den Unfällen geben kann, meldet sich bitte unter 0800 2361 111 bei der Polizei in Recklinghausen.

Original-Content von: Polizeipräsidium Recklinghausen, übermittelt durch news aktuell