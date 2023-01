Polizeipräsidium Recklinghausen

POL-RE: Recklinghausen: 25-Jähriger durch Stiche verletzt - Tatverdächtiger stellt sich auf Polizeiwache

Recklinghausen (ots)

In der Nacht zu Dienstag (00:20 Uhr) bemerkte ein Zeuge im Bereich Oerweg/Nordstraße einen 25-Jährigen aus Polen (ohne festen Wohnsitz in Deutschland) mit Stichverletzungen. Er verständigte Polizei und Rettungskräfte. Der Mann musste mit schweren Verletzungen in einem Krankenhaus behandelt werden.

Noch in der Nacht stellte sich ein 31-Jähriger aus Marl auf der Polizeiwache Recklinghausen. Er machte erste Angaben dazu, dass er auf den Mann eingestochen habe. Er wurde vorläufig festgenommen. Die Hintergründe der Tat sind noch unklar. Die beiden Männer sind sich aber zumindest bekannt.

Der Tatverdächtige wurde noch am Dienstag, auf Antrag der StA Bochum, beim zuständigen Amtsrichter am Amtsgericht Recklinghausen vorgeführt. Der Antrag auf Untersuchungshaft wurde bestätigt und sofort umgesetzt (Tatvorwurf: gefährliche Körperverletzung).

Die weiteren Ermittlungen dauern an.

