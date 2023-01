Polizeipräsidium Recklinghausen

POL-RE: Recklinghausen: Jugendliche wollten E-Bike stehlen - Zwei Tatverdächtige geschnappt

Recklinghausen (ots)

Aufmerksame Zeugen konnten am frühen Mittwochnachmittag drei Jugendliche beobachten, die offenbar am Königswall ein Fahrrad stehlen wollten. Demnach hantierten die Drei gegen 13.50 Uhr mit einem Bolzenschneider am Fahrradschloss eines E-Bikes. Als die Polizei kam, waren die Drei zwar schon weggelaufen, dank einer guten Beschreibung konnten aber zwei Tatverdächtige ganz in der Nähe gestellt werden. Die beiden 16- und 17-Jährigen aus Herten mussten mit zur Wache. Nach Abschluss der polizeilichen Maßnahmen wurde sie an ihre Eltern übergeben. Der Bolzenschneider konnte ebenfalls gefunden und sichergestellt werden, die Täter hatten ihn beim Wegrennen weggeworfen. Die Ermittlungen zu dem dritten Tatverdächtigen dauern noch an. Der Eigentümer des E-Bikes (olivgrünes Damenfahrrad, stand an einem Fahrradständer), das gestohlen werden sollte, konnte vor Ort nicht ermittelt werden. Zumindest am Fahrradschloss müssten Schäden erkennbar sein. Der Eigentümer wird gebeten, sich bei der Polizei zu melden.

