POL-HN: Pressemitteilung des Polizeipräsidiums Heilbronn vom 02.01.2023 mit Berichten aus dem Main-Tauber-Kreis

Wertheim: Betrunken an Neujahr

Ein 46-Jähriger war in der Nacht auf Sonntag in Wertheim mit einem Auto unterwegs, obwohl er deutlich betrunken war. Gegen 21.45 Uhr befuhr der Mann mit seinem Opel Zafira die Nassiger Straße und wurde dort von Polizeibeamten kontrolliert. Sie stellten direkt fest, dass der 46-Jährige betrunken war und führten einen Alkoholtest durch. Dieser ergab 2,7 Promille. Daraufhin ging es für den Mann in Begleitung der Polizeibeamten zur Blutentnahme in ein Krankenhaus. Der Führerschein wurde beschlagnahmt. Er muss sich nun wegen der Trunkenheit im Straßenverkehr verantworten.

Tauberbischofsheim: Berauscht am Ende des Jahres unterwegs

Mehr als drei Promille zeigte ein Alkoholtest bei einem 50-jährigen Autofahrer am vergangenen Samstag an. Der Mann wurde gegen 16.10 Uhr mit seinem Toyota RAV4 in der Pestalozziallee durch Beamte des Polizeireviers Tauberbischofsheim kontrolliert, da er zuvor in Schlangenlinien fuhr und mehrfach grundlos stehen blieb. Für den betrunkenen Fahrer war die Fahrt zu Ende und er musste zu einer Blutentnahme ins Krankenhaus. Den Führerschein musste der 50-Jährige noch an Ort und Stelle abgeben. Ihm wird nun die Trunkenheitsfahrt vorgeworfen.

Ein weiterer Mann war am Abend betrunken und berauscht von Drogen mit seinem Fahrrad in Tauberbischofsheim unterwegs. Der 38-Jährige radelte um 21.15 Uhr mit seinem Gefährt auf der Hauptstraße aus Richtung des Marktplatzes kommend. Dabei bewegte er sich in Schlangenlinien fort. Eine Polizeistreife beobachtete den Mann und hielt ihn daraufhin an. Sie stellten fest, dass der Radfahrer betrunken und berauscht von Drogen war. Ein Alkoholtest sowie ein Drogentest bestätigten dies. Die Ergebnisse zeigten mehr als 1,3 Promille an und verliefen positiv auf THC. Daraufhin ging es zur Blutentnahme ins Krankenhaus. Obwohl er bereits in der Obhut der Polizei war, wählte der Mann während den Maßnahmen mit seinem Mobiltelefon den Notruf und bat um Hilfe durch die Polizei. Der 38-Jährige muss sich nun wegen der Trunkenheitsfahrt verantworten und vermutlich mit Konsequenzen für seine Kfz-Fahrerlaubnis rechnen müssen.

Bad Mergentheim: Telefonzelle mit Böller gesprengt - Zeugen gesucht

Unbekannte zerstörten in der Silvesternacht eine Telefonzelle in Bad Mergentheim. Zwischen 0 Uhr und 2.15 Uhr präparierten die Täter das Häuschen in der Schulgasse, warfen mehrere Feuerwerkskörper hinein und verschlossen die Telefonzelle wieder. Durch die Explosion wurde hoher Sachschaden verursacht. Dieser wird auf zirka 7.500 Euro geschätzt. Das Polizeirevier Bad Mergentheim hat die Ermittlungen aufgenommen und bittet Zeugen, die Angaben zu dem Vorfall machen können, sich unter der Telefonnummer 07931 54990 zu melden.

Bad Mergentheim: Unfallflucht - Zeugen gesucht

In der Silvesternacht verursachte eine unbekannte Person mit ihrem Fahrzeug in Bad Mergentheim Sachschaden und flüchtete anschließend. Der oder die Unbekannte touchierte vermutlich beim Ein- oder Ausparken mit einem Fahrzeug einen im Paul-Seitz-Weg geparkten Mercedes C-Klasse. Dabei hinterließ der Wagen weiße Lackspuren an dem nun beschädigten Fahrzeug. Anstatt sich um den verursachten Sachschaden von circa 2.000 Euro zu kümmern oder die Polizei über den Unfall zu informieren, fuhr die Person davon. Zeugen, die Angaben zu dem Unfall machen können, werden gebeten, sich beim Polizeirevier Bad Mergentheim, Telefon 07931 54990, zu melden.

Weikersheim: Zigarettenautomat aufgefunden - Zeugen gesucht

Nachdem Diebe in den vergangenen Tagen einen Zigarettenautomaten aufbrachen, sucht die Polizei nach Zeugen der Tat. Der Automat wurde am Neujahresmorgen auf einem Feld zwischen Weikersheim und Honsbronn gefunden. Ersten Erkenntnissen zur Folge soll dieser bereits sein den Weihnachtsfeiertagen dort liegen. Bisher ist noch nicht bekannt, woher der Zigarettenautomat stammt. Zeugen, die Angaben zu der Herkunft des Automaten oder zu den Tätern beziehungsweise der Tat machen können, werden gebeten, sich beim Polizeiposten Weikersheim, Telefon 07934 99470, zu melden.

