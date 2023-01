Polizeipräsidium Heilbronn

POL-HN: Pressemitteilung des Polizeipräsidiums Heilbronn vom 02.01.2023 mit Berichten aus dem Neckar-Odenwald-Kreis

Heilbronn (ots)

Seckach: Schwer verletzt nach Kraftradunfall

Am Samstagmittag kam es gegen 12.40 Uhr zu einem Verkehrsunfall mit einem Kraftradfahrer in Sekach. Ein 65-Jähriger war am Samstag mit seinem Kraftrad von Seckach kommend in Richtung Adelsheim unterwegs und wollte am Kreisverkehr in Richtung Eicholzheim abbiegen. Aus bislang unbekannter Ursache kam der Fahrer mit seiner "Triumph" alleinbeteiligt zu Fall, schlitterte nach links über die Fahrbahn und prallte in einen angrenzenden Maschendrahtzaun. Dabei streifte er auch eine Straßenlaterne und beschädigte diese. Der Fahrer wurde hierbei schwer verletzt und mit einem Rettungshubschrauber in ein Krankenhaus geflogen. Am Kraftrad entstand ein Sachschaden in Höhe von circa 5.000 Euro. Das Kraftrad war nicht mehr fahrbereit und wurde abgeschleppt.

Mosbach: Unfallflucht begangen - Fahrerin alkoholisiert

Am Freitagnachmittag gegen 15 Uhr verursachte eine Pkw-Fahrerin in Mosbach einen Verkehrsunfall auf einem dortigen Supermarktparkplatz. Eine 60-Jährige befuhr mit ihrem Renault den Supermarktparkplatz in der Pfalzgraf-Otto-Straße und streifte beim Vorbeifahren den Pkw Audi A3 der Geschädigten. Anschließend entfernt sie sich von der Unfallörtlichkeit, ohne anzuhalten oder die Polizei zu rufen. Anhand von Zeugenaussagen und polizeilichen Ermittlungen konnte die vermeintliche Unfallverursacherin ermittelt und gegen 18.30 Uhr Zuhause angetroffen werden. Vor Ort wurde ein Alkoholtest durchgeführt. Dieser zeigte einen Wert von knapp 0,5 Promille an, weshalb sie im Anschluss an die Maßnahme auf das Polizeirevier verbracht wurde und einen weiteren Atemalkoholtest machen musste. Inwiefern der Unfall mit dem gemessenen Alkoholwert in Zusammenhang steht, kann nicht abschließend gesagt werden. Die Unfallermittlungen dauern noch an.

BILLIGHEIM: Von der Fahrbahn abgekommen und geflüchtet

In der Nacht von Samstag auf Sonntag verursachte eine Pkw-Fahrerin gegen 2.30 Uhr einen Verkehrsunfall und flüchtete anschließend von der Unfallörtlichkeit. Die 41-jährige befuhr mit ihrem FIAT die Landesstraße 527 von Billigheim nach Bittelbronn und kam im Kurvenbereich aufgrund bislang ungeklärter Ursache nach links von der Fahrbahn ab. Hierbei kollidierte sie mit einem Leitpfosten. Vor Ort konnte lediglich das verunfallte Fahrzeug neben einem Baum festgestellt werden. Die vermeintliche Unfallverursacherin konnte nach polizeilichen Ermittlungen an ihrer Wohnanschrift unter Alkoholeinfluss angetroffen werden, sie wurde zur Blutentnahme ins Krankenhaus verbracht. Am Pkw entstand ein Sachschaden in Höhe von circa 5.000 Euro.

Waldbrunn: Acht Autos mutwillig beschädigt - Zeugen gesucht

In der Nacht von Donnerstag auf Freitag beschädigte bislang unbekannter Täter acht Pkws, die auf einem Parkplatz in Waldbrunn-Waldkatzenbach abgestellt waren. Der unbekannte Täter beschädigte acht der auf dem Parkplatz des Feriendorfes abgestellten Pkw. An einem der Fahrzeuge wurde alle vier Reifen aufgestochen. An allen weiteren Fahrzeugen wurde der Lack bis auf das Blech zerkratzt. Es entstand ein Gesamtschaden in Höhe von ca. 15.000 Euro. Hinweise zu der Tat werden von dem Polizeirevier Mosbach unter der Telefonnummer 06261/8090 entgegengenommen.

Rittersbach: Verkehrsunfall verursacht und geflüchtet - Zeugen gesucht

Bereits am 24. Dezember 2022 kam es in Rittersbach gegen 14.30 Uhr zwischen zwei Pkw zu einem Verkehrsunfall, woraufhin der vermeintliche Unfallverursacher flüchtete. Ein 65-jähriger befuhr mit seinem VW Passat die Bundesstraße 27 von Rittersbach in Richtung Dallau, als aus der Brückenstraße der vermeintliche Unfallverursacher von rechts herausfuhr und dabei mit dem Heck des VW Passat kollidierte. Anschließend flüchtete der Unfallverursacher in unbekannte Richtung. Am VW Passsat entstand ein Sachschaden in Höhe von circa 3.000 Euro. Laut Zeugenangaben könnte es sich um einen dunklen Pkw gehandelt haben. Zeugen, die Angaben zu dem Unfall machen können, werden gebeten, sich beim Polizeirevier Mosbach unter der Telefonnummer 06261/8090 zu melden.

Original-Content von: Polizeipräsidium Heilbronn, übermittelt durch news aktuell