POL-DU: Wehofen: Unbekannter zündet Kleinkraftrad an - Polizei sucht Zeugen

Am frühen Sonntagmorgen (29. Januar, gegen 03:00 Uhr) meldete ein Zeuge ein brennendes Kleinkraftrad auf der Dr.-Hans-Böckler-Straße. Der Hinweisgeber beobachtete es in einem Gebüsch zwischen den Straßen "Am Dyck" und der Wehofer Straße. Die Feuerwehr löschte die Flammen. Nach den Löscharbeiten stellte sich heraus, dass das Kleinkraftrad vollständig ausgebrannt war. Lediglich das Fahrgestell war noch zu erkennen. Die Brandursache ist noch unklar. Die Ermittler gehen von Brandstiftung aus. Hinweise auf den oder die Täter liegen bislang nicht vor. Das Kriminalkommissariat 11 sucht Zeugen, die sich unter der Rufnummer 0203 2800 bei der Polizei melden können.

