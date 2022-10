Polizeiinspektion Wilhelmshaven/Friesland

POL-WHV: Pressemitteilung der Polizei Jever für das Wochenende 14.-16.10.2022

Jever (ots)

Diebstahl von Feuerholz Im Zeitraum vom 07.10.2022 bis 14.10.2022 ist es im Forst Upjever in der Verlängerung vom Sandeler Mühlenweg zu einem Diebstahl von ca. 9 m ³ Feuerholz gekommen. Laut Angaben des Geschädigten seien die ca. 3 Meter langen Holzstämme bereits zur Abholung bereitgelegt worden. Der Abtransport dürfte mit einem größeren Fahrzeug evtl. mit Anhänger erfolgt sein. Zeugen, die Hinweise zu dem Vorfall geben können werden gebeten sich mit der Polizei Jever unter Tel: 04461/92110 in Verbindung zu setzen. Verkehrsunfall mit erheblichem Sachschaden Am 14.10.2022 um 10:00 Uhr ereignete sich in Jever in der Ziegelhofstraße ein Verkehrsunfall mit erheblichem Sachschaden. Ein 83-jähriger Fahrzeugführer stieß mit seinem Pkw gegen einen am rechten Fahrbahnrand geparkten Pkw. Durch den seitlichen Anstoß wurden beide Pkw erheblich beschädigt. Brand eines Pkw Am 15.10.2022 befuhr der 29-jährige Fahrzeugführer die Straße Altenhof in Sande. Während der Fahrt geriet der Pkw mehrfach ins Stocken und vermutlich aufgrund eines technischen Defekts kam es im Motorraum zunächst zu einer starken Rauchentwicklung mit anschließender, offener Flammenbildung. Alle Insassen konnten das Fahrzeug unverletzt verlassen. Die eingesetzten Kameraden der Freiwilligen Feuerwehr konnten den Brand zügig ablöschen. Verkehrsunfall mit leicht verletzter Radfahrerin Am 15.10.2022 gg. 18:40 Uhr ereignete sich in Sande auf der Hauptstraße an der Einmündung Am Markt nach einer vorangegangenen Vorfahrtsverletzung ein Verkehrsunfall zwischen einem Pkw-Fahrer und einer Radfahrerin. Die vorfahrtberechtigte 14-jährige Radfahrerin wurde hierbei leicht verletzt. Trunkenheit im Straßenverkehr Am frühen Sonntagmorgen 16.10.2022 um 06:25 Uhr wurde der Polizei ein Radfahrer gemeldet, welcher die Bahnhofstraße in Richtung stadtauswärts in Schlangenlinien befahren haben soll. Aufgrund der Der 19-jährige Fahrradfahrer konnte durch eine Streifenwagenbesatzung angehalten und kontrolliert werden. Bei der Kontrolle wurde Atemalkohol festgestellt. Ein freiwillig durchgeführter Atemalkoholtest ergab 1,78 Promille. Eine Blutentnahme wurde angeordnet und ein Strafverfahren eingeleitet. Diebstahl von Katalysator: Am 15.10.2022 wurde der Polizei der Diebstahl eines Katalysators gemeldet. Demnach wurde ein auf dem Gelände eines Autohauses an der Branterei in Schortens ausgestellter Neuwagen angegangen. Im Rahmen der Tatausführung wurde das Fahrzeug aufgebockt und der Katalysator mittels Trennschleifer aus der Abgasanlage entfernt und entwendet. Zeugen, die Hinweise zu diesem Vorfall machen können, werden gebeten sich mit der Polizei in Jever unter der Tel: 0446192110 in Verbindung zu setzen.

