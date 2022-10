Polizeiinspektion Wilhelmshaven/Friesland

POL-WHV: Pressemitteilung der Polizei Varel für das Wochenende 14.-16.10.2022

Varel (ots)

Gefährliche Körperverletzung Varel Bereits am Nachmittag des 12.10.2022 kam es im Rebhuhnweg in Varel zu einer Körperverletzungshandlung unter Einsatz eines Holzstabes gegen ein 11-jähriges Kind. Vorausgegangene Streitigkeiten führten zur unüberlegten Reaktion einer 49-jährigen Varelerin. Zeugen die das Tageschehen beobachtet haben und zur weiteren Tataufklärung beitragen können, werden gebeten sich unter der Rufnummer 04451/923-115 mit der Polizei Varel in Verbindung zu setzen. Verkehrsunfallflucht - Fußgänger leicht verletzt, Zeugen gesucht - Zetel Am 13.10.2022, um 15.00 Uhr, kreuzte ein Fußgänger die Bahnhofstraße in Zetel im Bereich Ohrbült unter Nutzung der dort eingerichteten Fußgängerfurt. Das bemerkte ein auf der Bahnhofstraße herannahender Fahrer eines weißen Transporters zu spät, so dass der 23-jährige Fußgänger dem Fahrzeug durch einen Sprung zur Seite ausweichen musste. Dennoch ist der Fußgänger am Arm getroffen worden. Der unfallbeteiligte Fahrzeugführer setzte seine Fahrt in Richtung Bohlenberger Straße fort und entfernte sich von der Unfallstelle, ohne seinen Pflichten als Unfallbeteiligter nachgekommen zu sein. Der Fußgänger wurde bei dem Unfall leicht verletzt. Zeugen, die Angaben zum Unfallhergang machen können, mögen sich mit der Polizei Varel (04451/923-115) in Verbindung setzen. Verkehrsunfall mit leichtverletzter Person Varel Am Nachmittag des 14.10.2022 befuhren drei Pkw die Bundesstraße 437 in Fahrtrichtung Borgstede hintereinander im Bereich des Zubringers zur A 29. Verkehrsbedingt mussten die vorausfahrenden Fahrzeuge abbremsen. Das bemerkte die im hintersten Fahrzeug befindliche 32jährige, aus Wilhelmshaven stammende, Fahrzeugführerin nicht oder zu spät. In der Folge fuhr sie auf das vor ihr haltende Fahrzeug auf, welches wiederrum auf den davor befindlichen Pkw aufgeschoben wurde. Eine 57-jährige Unfallbeteiligte verletzte sich bei dem Unfall leicht. An allen Fahrzeugen entstand ein geschätzter Sachschaden in Höhe von 9.000 Euro. Verkehrsunfall - Pedelecfahrer leicht verletzt Zetel Samstagnachmittag um 15:50 Uhr kam es auf der Jakob-Borchers-Straße in Zetel zu einem Verkehrsunfall. Ein auf dem Radweg in Richtung Ohrbült fahrender Pedelecfahrer bremste erschrocken zu stark, als ein aus einer Tankstelle ausfahrendes Fahrzeug im Bereich der Grundstückszufahrt hielt. Auf dem feuchten Untergrund kam der Pedelecfahrer ins Rutschen und stürzte zu Boden. Der 75-jährige Zeteler zog sich bei dem Unfall eine Kopfplatzwunde zu und wurde dem Nordwest-Krankenhaus mit einem Rettungswagen zugeführt. Verkehrsunfallflucht - Zeugen gesucht Varel Im Zeitraum vom 14.10.2022, 00:00 Uhr, bis 15.10.2022, 13:30 Uhr, kam es auf dem Grundstück des ehemaligen Kaffeehauses Am Tennisplatz in Varel zu einem Verkehrsunfall. Ein Autofahrer muss mit seinem Pkw gegen die dortige Grundstücksabsperrung gefahren sein. Anschließend setzte der Fahrzeugführer seine Fahrt fort, ohne sich um den angerichteten Schaden gekümmert zu haben. Die Ermittlungen dauern an. Hinweise zum Unfallverursacher nimmt die Polizei Varel unter der Rufnummer 04451/923-115 entgegen.

