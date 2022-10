POL-WHV: Pressemitteilung der Polizei Wilhelmshaven für das Wochenende 14.-16.10.2022

Sande (ots) - Am Freitag kam es in den frühen Morgenstunden zum Brand von drei Mülltonnen im Falkenweg in Sande. Diese waren aus bislang ungeklärter Ursache in Brand geraten. Zeugen und Zeuginnen, die Beobachtungen bzgl. Personen in diesem Bereich gemacht haben, werden gebeten sich mit der Polizei in Jever, Tel.: 04461-92110, in Verbindung zu setzten. Rückfragen bitte an: Polizeiinspektion Wilhelmshaven/Friesland ...

