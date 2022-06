Polizeidirektion Landau

POL-PDLD: Verkehrsunfallflucht durch Quad-Fahrer

Bad Bergzabern (ots)

Die 76jährige Geschädigte befuhr am 14.06.2022, gegen 11.15 Uhr, mit ihrem PKW die Weinstraße in Bad Bergzabern. Als sie verkehrsbedingt anhalten musste, fuhr ihr ein nachfolgender Quad-Fahrer auf ihren PKW auf. Anschließend entfernt sich der komplett schwarz gekleidete Fahrer ohne sich um die Schadensregulierung zu kümmern. Es entstand Sachschaden in Höhe von ca. 1500 Euro.

Zeugenhinweise bitte an die Polizeiinspektion Bad Bergzabern, Tel. 06343-93340 oder per E-Mail an pibadbergzabern@polizei.rlp.de

